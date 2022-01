Grosso petardo esplode nel gabbiotto del Riuniti, "cretino" fa saltare quadro elettrico a San Severo

Non è sfuggito ai dipendenti del policlinico Riuniti di Foggia l'atto vandalico compiuto, quasi sicuramente durante i festeggiamenti di Capodanno, nei pressi del gabbiotto dell'ingresso posteriore dell'ospedale, in via Perosi. Ignoti hanno piazzato e fatto esplodere un grosso petardo, danneggiando un pannello in cartongesso e l'impianto luminoso. La parte superiore è stata già ripristinata. Chi si è accorto dell'accaduto ha lanciato l'allarme al personale dell'azienda ospedaliero-universitaria. Sul caso indaga la polizia.

Indagini in corso a San Severo anche sui danni provocati da un "cretino" al quadro elettrico della pubblica illuminazione a Città Giardino. "Ci si diverte tanto a sapere che, mentre lui ora sta a casa con la sua famiglia, altri sono al lavoro per consentire all’impianto di essere funzionante. Bravo continua così, sei proprio in gamba, però la prossima volta stai attento, ti potremmo mandare a casa un book fotografico nel mentre compi l’eroico gesto. Da eroe diventeresti in un attimo reo, cioè autore di un reato: danneggiamento!" il commento del sindaco Francesco Miglio.

A Orta Nova era stato fatto saltare in aria uno sportello bancomat (continua a leggere).