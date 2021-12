Petardo esplode in pieno centro e salta in aria una cabina telefonica

Esplode un petardo e salta in aria una cabina telefonica in pieno centro a Foggia, vicino piazza Italia. È successo questa sera in via Tugini, angolo corso Roma.

Sul posto tre pattuglie della Polizia e due gazzelle dei Carabinieri. Proprio un militare sarebbe rimasto ferito nell'esplosione, ma al momento la notizia non è stata confermata.

L'area è stata recintata per consentire i rilievi del caso e metterla in sicurezza. Completamente divelto l'apparecchio telefonico. Procede la Polizia di Stato.