Materiale pirotecnico gli esplode tra le mani: gravissimo 30enne, è in Rianimazione a Bari

E' ricoverato in gravi condizioni nel reparto della Rianimazione del Policlinico di Bari, con ustioni in almeno il 70% del corpo, estese in più parti, il paziente sulla trentina che ieri sera, poco prima di mezzanotte, coinvolto in una esplosione avvenuta nei pressi di un'abitazione mentre il ferito stava preparando un esplosivo con del materiale pirotecnico. Soccorso in prima istanza dai sanitari del 118, è stato immediatamente accompagnato in elisoccorso nel reparto ustioni del nosocomio del capoluogo pugliese. Sul caso indagano i carabinieri. (leggi qui la notizia).