Fortissima esplosione a Marina di Lesina: paura tra i villeggianti, sul posto l'elisoccorso

Attimi di paura a Marina di Lesina dove intorno alla mezzanotte i villeggianti hanno avvertito indistintamente, in ogni zona della località balneare, una forte esplosione.

Qualche minuto dopo i rumori delle sirene di ambulanza e polizia. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, a bordo del quale sarebbe stata trasportata in ospedale una persona con ustioni, soccorsa in un primo momento dai sanitari del 118.

La notizia ha fatto il giro di Marina, dei gruppi social e whatsapp. L'esplosione sarebbe avvenuta nei pressi di Piazza Padre Pio, ma non si tratterebbe dello scoppio di una bombola di gas, come ipotizzato dai residenti in un primo istante.