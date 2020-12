Paura a Foggia: esplosione nella casa di riposo 'Sant'Antonio', operaio ustionato mentre salda una bara

Paura in via Crispi, a Foggia, dove poco fa si è verificata una esplosione all'interno della casa di riposo per anziani 'Sant'Antonio'.

Secondo le prime informazioni raccolte, durante l'operazione di saldatura di una cassa mortuaria, si è verificata una esplosione. Ustionato uno degli operai al lavoro: al momento non sono note le sue condizioni. Non risultano feriti tra ospiti e operatori della struttura. Sul posto, i vigili del fuoco che hanno bonificato e messo in sicurezza l'edificio, e la polizia per gli accertamenti del caso.