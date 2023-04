Terrore in una stradina: esplosione, danni e un ferito grave. "Sembra ci sia sortilegio maligno"

Un operaio 40enne trasportato in elisoccorso presso il centro ustioni del Policlinico di Bari, dove è ricoverato in gravi condizioni, due anziane disabili 'prigioniere' in casa del fumo e delle fiamme, liberate e salvate da un maresciallo dei carabinieri, un furgone distrutto e danni alle abitazioni: è il drammatico bilancio dell'esplosione avvenuta ieri pomeriggio in via Enrico Toti, stradina del centro storico di Casalvecchio di Puglia, per un cortocircuito partito da un generatore elettrico che alimentava una saldatrice utilizzata dalla ditta che stava operando una riparazione alla condotta del gas.

"Sembra che su Casalvecchio ci sia un sortilegio maligno" il commento del sindaco Noé Andreano. "Un grave incidente, una tragica fatalità ha colpito oggi il nostro paese. Provvidenziale è stato l'intervento immediato della Polizia locale di Casalvecchio con il mezzo antincendio comunale che, con l’aiuto dei volontari, ha evitato che l’evento assumesse proporzioni incontrollabili".

Il primo cittadino ha evidenziato l'imminente intervento dei carabinieri nelle figure del maggiore della compagnia di Lucera Marco Vivaldi e del maresciallo Pierluigi Tusiani, che in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, hanno coordinato le operazioni mettendo in sicurezza l'area e gli abitanti, tra cui due donne sulla ottantina, una costretta sulla sedia a rotelle e l'altra con difficoltà a deambulare: "Ringrazio l'agente Antonio Fino , l'assessore Antonio Andreola, il consigliere Filippo Civetta, il vicesindaco Nicola Celozzi, i carabinieri ed i vigili del fuoco, intervenuti prontamente. Chiedo a tutti una preghiera per l'operaio ferito che lotta per la vita".