Esplosione in una casa vacanze, foggiana avvolta dalle fiamme

E' della provincia di Foggia la turista che il 3 gennaio scorso, in una casa vacanze all'interno di un residence di Campo di Giove, località sciistica situata in provincia de L'Aquila al confine con la provincia di Chieti, è rimasta ferita per via di uno scoppio proveniente dai fornelli della cucina, mentre la malcapitata stava utilizzando gli apparecchi di cottura. Una fuga di gas la causa dell'esplosione.

Raggiunta dalle fiamme, ha riportato ustioni ad una mano, per fortuna non gravi. La donna, di circa 60 anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata presso l'ospedale di Sulmona. Danni di poco conto alla struttura. E' rimasto illeso un ragazzo di 15 anni che in quel momento si trovava in casa.

I rilievi sul luogo dell'accaduto e la messa in sicurezza dell'immobile, sono stati eseguiti dai vigili del fuoco di Sulmona con una auto pompa serbatoio e l'auto botte pompa. Presente il funzionario di guardia. "Non sono stati registrati danni apprezzabili alle strutture vicine".