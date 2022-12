Esplosione nei pressi di una banca: rilievi dei carabinieri, due settimane fa l'assalto a un portavalori

Non sarebbe legato ad alcun tentativo di furto l'esplosione avvenuta nella notte in via della Vittoria, davanti alla Bpm di San Marco in Lamis, dove due settimane fa, in pieno giorno, era stato assaltato un portavalori della Cosmopol e ferita una guardia giurata. Il colpo aveva fruttato circa 80mila euro.

Questa mattina i carabinieri sono intervenuti sul posto per eseguire alcuni rilievi nei pressi dell'istituto bancario dove sono state rinvenute tracce di un petardo, la cui esplosione, tuttavia, non avrebbe provocato alcun danno.

La presenza dei militari sul posto e le auto in transito deviate in via Marconi, hanno fatto pensare al peggio, tant'è che in paese è circolata prima la notizia di una tentata rapina, poi di un tentato furto nella notte.