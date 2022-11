Esplosione in un appartamento di San Severo

Un grave incidente domestico si è verificato questo pomeriggio, a San Severo. Il fatto è successo in un appartamento in via Dotoli, dove - secondo le prime informazioni raccolte - si è verificata una esplosione causata da una bombola spray accidentalmente manomessa o danneggiata. L’esplosione è stata piuttosto violenta e ha causato il ferimento di una persona.

Sul posto è stato necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, che hanno bonificato e messo in sicurezza l’area interessata. Il personale del 118, invece, si è preso cura del malcapitato. Al momento non sono note le sue condizioni. Alle forze di polizia il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.