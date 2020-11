Auto 'salta in aria' a San Giovanni Rotondo: è la seconda esplosione in cinque giorni nella città di San Pio

Non c'è pace a San Giovanni Rotondo. Ieri sera in zona Cappuccini, quartiere alla periferia della città, si è verificata una seconda esplosione dopo quella avvenuta la sera del 12 novembre scorso in via Sant'Antonio.

Le indagini del caso sono affidate ai carabinieri, che non escluderebbero al momento nessuna pista, menchemeno quella che collegherebbe i due eventi.

L'auto distrutta dalle fiamme provocate dall'esplosione è una Polo. Si tratta del secondo grave episodio avvenuto nella città di San Pio nel giro di pochi giorni.