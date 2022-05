Esplosione in un'abitazione a Carapelle: forse fuga di gas, ferito 21enne

Con molta probabilità è stata una fuga di gas metano a provocare l'esplosione che ieri sera ha scosso Carapelle. In seguito alla deflagrazione avvenuta in via Europa intorno alle 21, un ragazzo - che in quel momento si trovava all'interno del proprio appartamento - è rimasto ustionato.

Il ventunenne è stato trasportato con l'elisoccorso al Riuniti di Foggia, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto, oltre al 118 che ha soccorso il ragazzo, i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'appartamento e i carabinieri, che dovranno stabilire cosa abbia provocato la fuga di gas.