Esonda il Candelaro, terreni agricoli sommersi dall'acqua: "Non sappiamo più a quale santo votarci"

I proprietari agricoli dei terreni di Villanova, alle pendici di Rignano Garganico, questa mattina si sono svegliati con l'immagine del fiume Candelaro esondato. "Qui arriva sempre molto ingrossato". Tuttavia, non è la prima volta che accade. Sono abituati. "Questa zona è sempre piena d'acqua".

Al netto dell'eccezionalità degli eventi atmosferici come quello di un paio di anni fa che ha messo seriamente in ginocchio le aziende agricole (non è questo il caso), ancora una volta gli agricoltori della zona si vedono costretti a fari i conti con le conseguenze, non solo del maltempo.

Danneggiate le colture. "Bastano 50 millimetri in poche ore, l'acqua non riesce a defluire velocemente". Nel mirino di chi oggi denuncia l'accaduto, finisce il Consorzio di Bonifica di Capitanata, a cui tocca la manutenzione. "Vogliamo capire in che modo possono e vogliono intervenire per risolvere questo problema".

Amareggiati e quasi rassegnati gli agricoltori: "Non sappiamo più a quale santo votarci, ci sentiamo figli di un Dio minore". Mancano soprattutto le opere idrauliche: "Senza, perdiamo il 30% delle produzioni. Non avere un sistema idraulico eccellente ci sta penalizzando tantissimo. Andiamo avanti nella speranza che qualcuno intervenga e faccia qualcosa"