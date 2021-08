Esodo estivo, raffica di controlli della polizia locale lungo la 'vie del mare': fermati 120 veicoli, elevate 30 sanzioni

Gli operatori hanno distribuito un volantino con i consigli utili per una guida sicura. I controlli si ripeteranno in tutti i weekend di agosto

Circa 120 veicoli sono stati controllati, tra ieri e oggi, lungo la principali direttrici cittadine che portano alle località balneari della provincia; 30 le infrazioni al codice della strada accertate e sanzionate.

Le pattuglie della polizia locale sono tornate anche quest'oggi - giornata indicata con bollino nero per gli esodi estivi - sulle 'vie del mare', concentrandosi soprattutto lungo via Manfredonia, dove gli operatori di polizia locale hanno distribuito un volantino con i consigli utili per una guida sicura: dai controlli all'efficienza del veicolo fino alle norme di comportamento per chi si mette al volante. I controlli si ripeteranno in tutti i weekend di agosto