Esodo estivo da bollino rosso sulle strade, traffico intenso ma scorrevole in Capitanata

Bollino rosso anche oggi su autostrade e strade extraurbane, come da previsioni contenute nel calendario del Piano esodo estivo 2022 di Viabilità Italia, organismo multi-agenzia e centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità.

Per le grandi partenze di agosto, la sola mattinata di ieri era contraddistinta dal bollino nero che segnala condizioni di traffico critiche. Dal pomeriggio di ieri e fino alla serata di oggi è previsto traffico intenso con possibili criticità, ma sulle strade della provincia di Foggia il traffico, per il momento, appare scorrevole. Nella tarda mattinata si segnalava solo qualche rallentamento sulla A16 tra Candela e Lacedonia in direzione Napoli.

Dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Nel tardo pomeriggio di oggi si prevede un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Il traffico riguarda, in particolare, i principali itinerari turisti e, in Puglia, Anas segnala la SS16 Adriatica. Sabato 13 agosto è prevista un'altra mattinata da bollino nero.

Quella di ieri è stata una giornata nera per gli incidenti: dopo il sinistro sull’A14 tra San Severo e Foggia, lato Sud, e il frontale tra un’auto e un furgoncino vicino Carapelle, in serata si è allungata la terribile lista delle vittime della strada in Capitanata, con il violento impatto nei pressi di una stazione di servizio sulla SS16, in agro di San Severo, in cui ha perso la vita un ragazzo africano a bordo della sua bicicletta.