Esodo estivo al via, traffico intenso in direzione mare: code al casello di Poggio Imperiale

Si è formata un coda chilometrica oggi sull’A14 Bologna-Taranto tra San Severo e Poggio Imperiale, all’altezza del casello, per traffico congestionato, poco prima di mezzogiorno. Veicoli in fila alle porte del Gargano, preso d’assalto dai vacanzieri, in un fine settimana di caldo rovente che anticipa l’arrivo dell’anticiclone africano Apocalisse 4800. Già intorno alle 10, si segnalavano code in uscita alla stazione per traffico intenso in entrambe le direzioni.

Rispettato il calendario delle previsioni di traffico stilato nell’ambito del Piano esodo estivo 2022 da Viabilità Italia, Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, che annunciava una mattinata da bollino rosso per il 16 luglio, vale a dire traffico intenso con possibile criticità, e bollino giallo nel pomeriggio, cioè traffico comunque intenso.

Proprio Viabilità Italia, alla vigilia di questo weekend di metà luglio, aveva segnalato l’inizio dei primi significativi spostamenti dei vacanzieri verso le principali località turistiche, prevedendo traffico in tendenziale aumento. Niente bollino nero, però, questo mese: contraddistinguerà solo le giornate di sabato 6 agosto e sabato 13 agosto.