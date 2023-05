Rischio disastro ambientale a Marina di Lesina: il petrolio arriva a terra, ma è solo una simulazione

Al largo una nave è in difficoltà, a circa due miglia dalla costa, nelle acque antistanti Marina di Lesina. Poco prima delle 10, ha lanciato l’allerta. Si è aperta una falla e il petrolio arriva fino a terra, davanti a dune sabbiose incontaminate da salvare da un disastro ambientale.

Scattato l’allarme, sono stati attivati i centri di coordinamento dei soccorsi. Ma, per fortuna, è solo la simulazione di un incidente.

A circa 4 chilometri da qui, su quella stessa spiaggia, il relitto della Eden V ancora lì 35 anni dopo il naufragio, per anni ha rilasciato carburante. Lo scenario di rischio, dunque, da queste parti non è poi così peregrino.

La Protezione Civile regionale della Puglia ha scelto proprio questo litorale per l’esercitazione ‘Oil Spill’. Un centinaio di divise si mobilitano in località Acquarotta, tra i lidi Mafalda ed Eden Kiss. Le condizioni meteo marine sono buone.

“Stiamo simulando un incidente su una imbarcazione che determina lo sversamento di idrocarburi in mare – spiega Francesco Ronco, responsabile del progetto ‘Firespill’ per la Protezione Civile della Regione Puglia - Sulla base di questo sversamento, si attiva tutta la catena del sistema di Protezione Civile regionale, sia per le operazioni da compiere a mare, coordinate dalla Capitaneria di Porto competente, in stretto raccordo con il Centro Operativo Emergenze Marittime del Dipartimento nazionale di Protezione Civile, sia a terra con la Prefettura di Foggia e la Protezione Civile della Puglia, sempre d’intesa con il sindaco che attiva il proprio Centro operativo comunale. Qui, invece, a Marina di Lesina, si è insediato un posto di comando avanzato, dove un po' tutti gli attori intervengono per evitare che lo sversamento di idrocarburi occorso in mare interessi la costa”.

Sono intervenuti 50 volontari del sistema di Protezione Civile regionale pugliese, formati sul tema della dell'inquinamento da idrocarburi, e i volontari della Protezione Civile di Lesina soprattutto per il supporto logistico. “La Protezione Civile Puglia ha inteso formare il volontariato di Protezione Civile sulla base dei chilometri di costa che ogni provincia ha, in percentuale”, chiarisce Ronco.

Le telefonate sono partite davvero. Uno degli aspetti più delicati e fragili è “il flusso di comunicazioni quando ci sono queste emergenze, perché intervengono tanti soggetti istituzionali, che devono dialogare tra di loro e realizzare la catena di comando per la gestione della emergenza – prosegue il responsabile del progetto Firespill - Allo stesso tempo, la gestione del volontariato e anche della logistica, intesa come materiale e mezzi, non è semplice, perché spostare tutto dalle varie sedi territoriali di Protezione Civile e portarle in un luogo dove possono esserci condizioni meteo avverse o condizioni geografiche fisiche difficili per il raggiungimento della zona può comportare una difficoltà”.

“Non è un momento ludico, ma un’opportunità di confronto, utile a fare sinergia, in cui testiamo procedure per le quali abbiamo lavorato per mesi - spiega il dirigente della Protezione Civile regionale Nicola Lopane - Quello dello sversamento degli idrocarburi è uno scenario di rischio complesso. La Puglia, con i suoi 850 chilometri di costa, è una delle regioni maggiormente esposte a un rischio di incidenti marittimi. Siamo qui a Lesina perché era stata teatro, anni fa, di uno spiaggiamento di una nave – prosegue Lopane – La Puglia è stata una delle prime Regioni, anche come Protezione Civile, ad acquistare, tramite un progetto Interreg Italia – Croazia, delle attrezzature specifiche per questo rischio”.

Gli uomini della Marina Militatre, Guardia Costiera e Capitaneria di Porto sono in mare, a terra Ispra, Vigili del Fuoco e Arpa, bardati con le tute protettive, valutano l’entità dello sversamento e le strategie per rimuovere gli idrocarburi. Forze dell'ordine, Carabinieri e Polizia Locale, presidiano l'area. Ci sono proprio tutti.

La lolla di riso simula, senza inquinare, la macchia che si sparge, per verificare anche con modelli informatici la velocità della corrente e comprendere come si propaga la macchia. “Non mi aspetto il successo completo - precisa Lopane - Ci ritroveremo il 24 Maggio per un attività di debriefing con tutti gli attori per cercare di capire quello che ha funzionato, quello che potevamo fare meglio o che possiamo rettificare, per fortuna in tempi di pace”. Ringrazia i suoi funzionari, “ottimi specialisti”. Nei giorni scorsi hanno coinvolto le scuole e le amministrazioni locali. “Con noi, qui, a titolo di osservatori ci sono anche altri colleghi di altre regioni, ho visto il Molise e l'Abruzzo”. Il Dipartimento di Protezione Civile ha mandato dei funzionari da Roma per controllare il cantiere.

Hanno già verificato che si possono migliorare alcune procedure, in particolare nei collegamenti. “Il territorio è impervio, l'abbiamo verificato anche con la Capitaneria”, spiega Lopane. Il promontorio del Gargano non agevola le comunicazione col più vicino porto e con la Capitaneria di Manfredonia.

Il Centro di coordinamento dei soccorsi presieduto dal prefetto è il cuore di tutta la macchina organizzativa e si muove in sinergia con la sala operativa della Regione Puglia. Appena è arrivata la prima chiamata dalla Capitaneria che informava del rischio di sversamento di idrocarburi è stato attivato. Alle operazioni ha partecipato il capo di Gabinetto, Angelo Caccavone. Essendo il funzionario reperibile, ha subito allertato il prefetto. “È un po' una cabina di regia da cui si monitorano gli eventi, in stretto collegamento, anche perché la tecnologia oggi ce lo consente, con i posti di comando avanzati che sono stati attivati qui sul posto – spiega il dott. Caccavone – Il Coc del Comune, il Centro di coordinamento della Capitaneria di Porto per interventi in mare, e il posto di comando avanzato proprio qui, dove è stata allestita una unità di crisi”.

Il sindaco è autorità comunale di Protezione Civile. Nel caso di Lesina, Primiano Di Mauro è parte integrante del mondo del volontariato, da poco anche ufficialmente in qualità di socio. “Queste sono esercitazioni importanti: vuol dire essere pronti ad un evento che poi, a noi, in qualche modo, è capitato. Dovesse ricapitare, a seguito di un'esercitazione di questo tipo, la comunità locale sarebbe pronta ad affrontarlo in maniera diversa, ovviamente attuando tutti i protocolli che pare siamo riusciti ad assolvere in maniera egregia. Non lo dico io, ma ho avuto modo di parlarne con il prefetto che mi confermava che le procedure stanno andando tutte quante a buon fine - fa sapere Di Mauro - Noi abbiamo un valore aggiunto che è la Protezione Civile locale”.

Il vice sindaco Alessandra Matarante fa parte della Protezione Civile di Lesina e ha collaborato attivamente alle operazioni, proprio come l’ex candidato sindaco Nello Montoro. Ad accompagnare il sindaco c’era anche l’assessora Elena Centonza. È arrivato sul posto e ha seguito le operazioni l’europarlamentare Massimo Casanova, che qui è di casa.

Sentimentale, anche con la scolaresca che ha avuto l’opportunità di osservare tutte le fasi per poi relazionare, l’approccio del consigliere regionale Maurizio Bruno, presidente del Comitato regionale permanente di Protezione Civile: “Non si dovrebbe chiamare Protezione Civile, ma Prevenzione Civile, perché l'obiettivo è cercare di intervenire per salvare vite umane o il nostro bellissimo territorio – afferma - Lo dico con molto orgoglio: siamo una Protezione Civile che ormai è richiesta anche tra le nazioni transfrontaliere. In questo caso abbiamo fatto questo progetto con la Croazia, un progetto che mette in evidenza quelle che sono le nostre capacità. La finalità è quella non solo di salvare il nostro bellissimo mare, ma anche di far conoscere alle scolaresche il mondo stupendo della Protezione Civile. In questi mesi, stiamo lavorando su due fronti: uno della professionalizzazione, sempre di più, del mondo del volontariato, e l'altro, invece, è quello di costruire una nuova Protezione Civile, non a caso sta nascendo la scuola di Protezione Civile, cercando di consegnare ai nostri ragazzi la parte migliore del mondo del volontariato, che è il cuore”.