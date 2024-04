Treno con due scolaresche fermo in una galleria, l'esercitazione di protezione civile sulla tratta San Nicandro-Apricena

Nella mattinata di ieri, 5 aprile, ha avuto luogo un'esercitazione di Protezione Civile utile a testare il sistema di sicurezza della galleria Monte Tratturale della tratta di Ferrovie del Gargano tra San Nicandro Garganico e Apricena. Coordinata dalla Prefettura di Foggia con il supporto del Coordinamento provinciale di Protezione Civile e del dipartimento di PC della Regione Puglia, vi hanno preso parte tutte le componenti del Ccs (Carabinieri, Vigili del Fuoco, ASL-118, volontari) e il Comune di San Nicandro Garganico che ha attivato il Coc.

È stato simulato uno scenario di rischio medio: una sosta prolungata di un treno viaggiatori, con all'interno due scolaresche dell'Isc 'D'Alessandro-Vocino' di San Nicandro Garganico, in transito all'interno della galleria che si è fermato a circa 200 metri dopo l'imbocco della galleria dal lato di San Nicadro, a causa di un problema al sistema di alimentazione elettrica lungo la linea ferroviaria, con conseguente blocco della circolazione dei treni.

Dopo l'arrivo dei Vigili del Fuoco di San Severo e la messa in sicurezza del treno e della galleria, sono iniziate le operazioni di soccorso e recupero di alcuni feriti. I soccorsi hanno favorito l'uscita in piena sicurezza dalla galleria dei passeggeri (figuranti) e prestato assistenza prioritariamente a coloro i quali presentavano patologie acute e a chi è stato colto da attacchi di panico a causa della improvvisa sosta del convoglio in viaggio. Contestualmente, i tecnici hanno provveduto a mettere in sicurezza il treno e l'infrastrutture per consentire una rapida ripresa della circolazione.

Quindi, sono stati fatti scendere i passeggeri e scortati in sicurezza all'esterno, nell'area triage, da dove i ragazzi sono ripartiti per la scuola a bordo di due scuolabus. A sovrintendere alle operazioni direttamente sul posto, in contatto con il viceprefetto vicario Angelo Caccavone, il sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale, i funzionari dei Vigili del Fuoco di Foggia, il dirigente di Ferrovie del Gargano Daniele Giannetta con la dott.ssa Grazia Germano, il vice-coordinatore del volontariato di Protezione Civile Raffaele Celeste e il direttore della centrale operativa 118 Stefano Colelli. Le criticità rilevate e i margini di miglioramento energia, saranno oggetto di un debriefing, che avrà luogo la settima prossima in Prefettura.

"Ringrazio in particolare i funzionari del sistema comunale di Protezione Civile e l'Avers, per aver garantito un ottimo contributo del nostro Comune all'esercitazione. Un grazie speciale ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell'Isc 'D'Alessandro-Vocino', alle docenti e alla dirigente e ai genitori per questa presenza, importante sia per l'esercitazione, sia per la formazione civica dei ragazzi", ha commentato il sindaco di San Nicandro Matteo Vocale.