Cittadini terrorizzati da una banda di ladri. Il sindaco sbotta: "Siamo costretti a difenderci da soli"

Da alcuni mesi una banda di criminali sta tenendo letteralmente sotto scacco San Nicandro Garganico.

Nella città che conta meno di 15mila abitanti, non si placa l'ondata di furti compiuti principalmente presso le attività commerciali e le abitazioni private.

Gli ultimi in ordine di tempo hanno riguardato le scuole e i luoghi pubblici. Ingenti i danni, di parecchie migliaia di euro. I ladri hanno asportato diverse lavagne interattive e molti pc. Inoltre, hanno rubato i trasformatori dei pannelli solari installati di recente in una piazza per alimentare le pensiline di ricarica alle bici elettriche.

A nulla, almeno fino a questo momento, sono valsi i tentativi del sindaco Matteo Vocale di chiedere una adeguata dotazione organica presso la locale caserma dei carabinieri, nonostante l'investimento di 100mila euro pianificato dall'amministrazione comunale per potenziare gli alloggi e gli uffici del presidio del 112.

Tuttavia, alla luce della grave situazione e della necessità impellente di correre ai ripari, si fa strada l'ipotesi che gran parte di quelle risorse non ancora impiegate, circa 60mila euro, possano essere utilizzate per dotare le scuole e gli immobili comunali di sistemi di allarme e per l'affidamento della sorveglianza a un istituto di vigilanza. "Siamo costretti a difenderci da soli" tuona il primo cittadino, che a Foggiatoday annuncia la convocazione di un Consiglio monotematico sul tema legalità e sicurezza.

Prefetto e Questore sono stati già e ampiamente informati dell'escalation di furti.