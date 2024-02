Errore medico all'ospedale di Cerignola: di 500mila euro il risarcimento alla famiglia della vittima

Ammonta a 470mila euro la somma che la Asl di Foggia dovrà risarcire ai genitori di un ragazzo per una errata condotta medica dei sanitari del Presidio ospedaliero di Cerignola.

Con delibera dello scorso 2 febbraio la Asl ha recepito l'accordo transattivo, riservandosi con un successivo provvedimento della liquidazione. Il provvedimento scaturisce da un giudizio del Tribunale Civile di Foggia, formulato nel 2020, al quale si erano rivolti i genitori di un minore vittima di un errore medico da parte dei sanitari del 'Tatarella'.

Il contenzioso ha visto diverse fasi. Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, attraverso una pec datata 13 gennaio 2020, una delle legali della Asl rappresentò la disponibilità manifestata dalla difesa della controparte di definire il contenzioso mediante il pagamento della somma complessiva di 950mila euro oltre spese di causa, in seguito ridotta a 839mila euro.

Tuttavia, la proposta transattiva, in base alle controdeduzioni dei Consulenti tecnici di parte aziendali, non consentì una puntuale valutazione e, pertanto, il contenzioso proseguì per la fase di merito introdotta con il ricorso all'ex art. 702 bis cpc.

L'accertamento dei Consulenti tecnici di ufficio relativo alle responsabilità dei sanitari del 'Tatarella' nella causazione del danno occorso ai ricorrenti, con un'ordinanza del 23 settembre 2023, il Tribunale di Foggia - condividendo le convulsioni dei Consulenti di ufficio - ha formulato la proposta conciliativa a saldo e stralcio in favore di tutte le parti in causa, per una somma complessiva di 581.884 euro oltre spese di lite a carico della Asl, "ai valori medi e per le fasi di studio e introduttiva del ricorso ex art. 702 bis cpc, per 7.646,00 euro compresi gli oneri accessori, e 7.691,00 euro compresi gli oneri accessori, per il giudizio ex art. 696 bis cpc, oltre spese di CTU".

"A seguito di riunione del Comitato Valutazione Sinistri Aziendale, con la partecipazione del legale della Azienda officiato del contenzioso, dopo ampia discussione, si è condivisa la opportunità e la convenienza per l’Ente di aderire alla composizione bonaria come innanzi rappresentata, sia in esito alle conclusioni finali della Consulenza Tecnica di Ufficio, che in virtù della rideterminazione migliorativa dell’importo a titolo di risarcimento danni quantificato dal Giudice rispetto a quanto proposto transattivamente dal legale di parte attorea in sede di A.T.P. e rifiutato da quest’Ente", si legge nella Determina della Asl.

In data 28 dicembre, il legale dell'Asl incaricato per il giudizio di merito, ha comunicato di aver ricevuto dalla controparte una nuova proposta conciliativa, ulteriormente migliorativa rispetto a quella indicata dal Tribunale, nel limite di 470mila euro complessive, oltre spese di causa e accessori come da proposta conciliativa.

Proposta per la quale si è giunti a un accordo definitivo: "Questa Azienda, al solo fine transattivo, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, ma al solo scopo di evitare l’alea del giudizio, si obbligava al pagamento, in favore di tutte le parti attoree, che dichiaravano di accettare con rinuncia espressa ad ogni ulteriore azione e dichiarazione di più nulla a pretendere dalla Asl Foggia in ragione dei fatti oggetto della presente transazione, la somma complessiva e omnicomprensiva di €.470.000,00, in linea capitale, ripartita tra le parti attoree come indicato in transazione, oltre al rimborso delle spese documentate di Ctu e al rimborso delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, che 'su richiesta delle parti verranno corrisposte ai difensori costituiti in ragione del 50% cadauno', nella misura complessiva di €. 17.637,00, già comprensive di oneri accessori come per Legge, oltre € 642,74 per anticipazioni di causa".