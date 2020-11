Raggiunge Foggia per rifornirsi di eroina pronta da spacciare, ma al ritorno trova i carabinieri: nei guai 45enne

Autorizzato ad allontanarsi dall’obbligo di dimora, ne approfitta per raggiungere Foggia e rifornirsi di eroina da 'tagliare' e destinare allo spaccio. Ma al suo ritorno trova i carabinieri pronti per arrestarlo.

E' quanto accaduto ad un 45enne già arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in Casalbordino, ri-arrestato dai carabinieri per lo stesso reato.

L'uomo, dopo la scarcerazione disposta dal tribunale di Foggia, si era presentato dai carabinieri di Casalbordino per informare loro del suo rientro dal permesso ottenuto per recarsi in quel centro: il suo nervosismo e la sua fretta nel voler andar via ha destato sospetti nei militari che lo hanno immediatamente sottoposto a perquisizione.

E, in effetti, all’interno della tasca della giacca indossata, custodiva un involucro in cellophane contenente 16 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo eroina: è stato quindi dichiarato in arresto e poi condotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

L’uomo, è stato ricostruito, si era recato nella provincia di Foggia per recuperare la sua auto (già sottoposta a sequestro il giorno cui era stato arrestato perché trovato in possesso di circa 60 grammi di eroina) e avrebbe approfittato della trasferta per rifornirsi dello stupefacente che, una volta tagliato e suddiviso in dosi, avrebbe destinato allo spaccio locale. Questa mattinata il gup del tribunale di Vasto ha convalidato l’arresto e ripristinato la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Casalbordino.