Marciapiedi e piste ciclabili come una giungla: le aiuole sono infestate dai forasacchi

Le spighe mature delle graminacee selvatiche, i cosiddetti forasacchi, infestano le aiuole. Sono l’incubo dei padroni, che cercano di tenere i lori cani alla larga dalle erbacce insidiose. Le spighette apparentemente innocue costituiscono un serie pericolo per i quattrozampe: le loro reste possono insinuarsi sotto la cute, penetrare nelle orecchie e nelle narici, provocando infezioni e disturbi anche gravi.

Le foto in copertina sono state scattate nelle vicinanza di piazza Italia. Maurizio Marrese, naturalista e presidente del Wwf, conferma che si tratta di orzo selvatico, e sì, è pericoloso per i cani.

Inspiegabilmente, i marciapiedi di Foggia, dal centro alla periferia, sono diventati di nuovo una giungla. Dall’asfalto e dalle mattonelle spuntano erbe e piante infestanti che stanno crescendo a dismisura. Ginestre e cespugli invadono le piste ciclabili, inghiottite dal verde.

I mancati sfalci fanno sorgere il ragionevole dubbio di un’interruzione dell’appalto per la manutenzione del verde pubblico orizzontale e verticale. Ma così non è, il contratto è ancora in essere. Il servizio è stato affidato ad agosto dell’anno scorso al Cns, il Consorzio nazionale Servizi di Bologna, che si è aggiudicato la gara per un importo complessivo di quasi 4,5milioni di euro in tre anni.

La cooperativa Tre Fiammelle è la società consorziata che, materialmente, si occupa del verde per conto dell’aggiudicataria. Il 3 marzo scorso, il prefetto Maurizio Valiante ha nominato i commissari per la straordinaria e temporanea gestione della cooperativa in questione, raggiunta da interdittiva antimafia.

Opera in continuità aziendale sotto la vigilanza dei commissari giudiziali. Non c’è stato, dunque, alcuno stop. Del resto, continua regolarmente ad effettuare la pulizia e la sanificazione di edifici, uffici, e scuole di pertinenza comunale, compresa la manutenzione delle aree scoperte e a verde attrezzato, altro appalto che si è aggiudicato nel 2021.

Qualcosa, però, non funziona, a giudicare dalle condizioni di aiuole e marciapiedi. Abbiamo segnalato al numero verde dedicato - 800.061.722 – la presenza di forasacchi in una delle strade infestate, via Da Zara. È il centralino della cooperativa Tre Fiammelle. La segnalazione è stata presa in carico, e non resta che sperare in un pronto intervento.