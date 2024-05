Rocchetta Sant’Antonio omaggia il suo comandante dei carabinieri: "Per 18 anni sicuro punto di riferimento della comunità"

Prossimo alla pensione, dopo 18 anni di servizio prestati al servizio della comunità di Rocchetta Sant’Antonio, il luogotenente Domenico Antonio Gerardo Mattiello, comandante della locale Stazione Carabinieri dal 2006, ha ricevuto un encomio solenne dal sindaco Pompeo Circiello.

Il primo cittadino, in una piccola cerimonia in Municipio, gli ha consegnato una targa. All’evento, erano presenti anche il comandante provinciale dei carabinieri di Foggia, colonnello Michele Miulli, e il comandante della Compagnia carabinieri di Cerignola, capitano Federico Sallusto, che hanno esternato parole di gratitudine per il suo operato.

Il sindaco Pompeo Circiello, nel rivolgere parole di ringraziamento al militare dell’Arma, ha dato lettura della motivazione dell’encomio solenne, tributato quale omaggio di tutta la comunità al luogotenente Mattiello, che nei lunghi anni di permanenza a Rocchetta Sant’Antonino ha rappresentato un sicuro punto di riferimento per tutti i cittadini: “Luogotenente Mattiello Domenico Antonio Gerardo, in riconoscimento del suo impegno e dedizione dedicati alla sicurezza e protezione della nostra comunità. Grazie Maresciallo, per il suo servizio rispettoso e la sua straordinaria capacità di connessione e comprensione dei bisogni, nei confronti della nostra comunità, dimostrata nel corso della sua carriera. Che la sua pensione sia il meraviglioso capitolo di una vita ricca di soddisfazioni e serenità".