Encomi e promozioni a Foggia: i nomi degli agenti della Polizia di Stato premiati e le immagini video

Le promozioni

Per merito straordinario al viceispettore della Squadra Mobile Calogero Contaldi

"Evidenziando eccezionali capacità professionali ed operative, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con la cattura di tre latitanti, esponenti di spicco della criminalità organizzata, e con l’arresto di un terzo soggetto responsabile del reato di favoreggiamento personale; nella circostanza dimostrava, eccellente intuito investigativo, costante dedizione al dovere e spirito di sacrificio. Chiaro esempio di abnegazione e coraggio. Lesina, 14 aprile 2020”

Per merito straordinario al viceispettore della Squadra Mobile Francesco Paolo Tanzi

"Evidenziando eccezionali capacità professionale, straordinaria determinazione operativa e sprezzo del pericolo si distingueva in una attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di trenta persone, componenti di due distinti sodalizi criminali, ritenuti responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, detenzione e porto illegale di armi ed altro. Nella circostanza dimostrava altissime qualità investigative, elevato spirito di sacrificio nonché notevole conoscenza delle tecniche investigative. Foggia, 30 novembre 2018”.

Gli encomi solenni

All’assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Pasquale Battista n servizio presso la Squadra Mobile

"Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa, si distingueva in un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con la cattura di tre latitanti, esponenti di spicco della criminalità organizzata, e con l’arresto di un terzo soggetto responsabile del reato di favoreggiamento personale. Lesina, 14 aprile 2020”.

Al Sostituto Commissario della Polizia di Stato Raffaele Aurelio Montrone e al Sostituto Commissario della Polizia di Stato Mauro Maffiola, entrambi in servizio presso la Squadra Mobile

"Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa, coordinavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di due provvedimenti restrittivi a carico di cinque soggetti, di cui un minorenne, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di omicidio, rapina, furto, ricettazione, incendio e favoreggiamento personale. Foggia, 25 febbraio 2021”.

Al Sovrintendente della Polizia di Stato Nikita Coppola in servizio presso la Squadra Mobile

“Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, espletava un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia cinque individui, di cui quattro tratti in arresto in flagranza di reato ed uno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, responsabili, a vario titolo, di danneggiamento, ricettazione, furto, porto e detenzione di armi e munizionamento e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Foggia, 17 giugno 2017”

All’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Armando Genovese ed all’Assistente Capo della Polizia di Stato Matteo De Angelis entrambi in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola.

"Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa concludevano una attività di polizia giudiziaria rintracciando e traendo in arresto un soggetto responsabile di uxoricidio. Cerignola, 5 luglio 2020"

Gli encomi

Al Commissario della Polizia di Stato Antonio D’Amore ed al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Consiglia Ida Baiano in servizio presso la Squadra Mobile

"Evidenziando spiccate capacità professionali, si distinguevano in un complesso intervento che consentiva l’immediato rintraccio di numerosi soggetti pregiudicati appartenenti al circuito dell’alta sicurezza ed evasi da una struttura carceraria. Foggia, 9 agosto 2020”

Al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Gianfranco La Gatta ed all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Fabrizio Gentile entrambi in servizio presso la Sottosezione Autostradale di Foggia

"Evidenziando spiccate qualità professionali e generoso altruismo, espletavano un’attività di soccorso pubblico che consentiva di trarre in salvo una donna, rimasta intrappolata all’interno della propria autovettura a seguito di un grave incidente stradale. Nella circostanza i dipendenti, dopo aver preservato la vittima con una coperta ignifuga, riuscivano a spegnere le fiamme alimentate dal vano motore, scongiurando l’esplosione del veicolo. Foggia, 19 luglio 2019"

Al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Luigi Nigro in servizio presso la Divisione Polizia Anticrimine Con la seguente motivazione

"Evidenziando spiccate capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto, resosi responsabile del reato di rapina aggravata. Cerignola 10 giugno 2022”

Al Vice Ispettore della Polizia di Stato Pasquale La Gatta in servizio presso la Squadra Mobile

"Evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto, nella flagranza del reato, di una persona, responsabile dei reati di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Foggia, 5 ottobre 2019”

All’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Michele Delli Carri ed all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Carmina Petitti entrambi in servizio presso la Squadra Mobile

"Evidenziando elevate capacità professionali e determinazione operativa, partecipavano ad un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di due provvedimenti restrittivi a carico di cinque soggetti, di cui un minorenne, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di omicidio, rapina, furto, ricettazione, incendio e favoreggiamento personale. Foggia, 25 febbraio 2021”

Al Sovrintendente della Polizia di Stato Angelo Bisceglia ed al Sovrintendente della Polizia di Stato Fabio De Padova entrambi in servizio presso il Commissariato PS di Manfredonia

"Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto, nella flagranza del reato, di una persona, responsabile dei reati di tentata strage, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Foggia, 27 dicembre 2019”