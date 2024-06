Foggia, encomi ai valorosi carabinieri che hanno stanato mafia e criminali: i nomi

Questa mattina 5 giugno, nel corso della ricorrenza della fondazione dell'Arma dei carabinieri, al termine dell’intervento del comandante provinciale di Foggia, il colonnello Michele Miulli, si è proceduto alla consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti per atti di valore o per significative operazioni di servizio.

Encomio solenne al luogotenente Matteo Esposito

"Addetto ad aliquota operativa di Compagnia distaccata, evidenziando spiccata iniziativa, ferma determinazione ed elevato coraggio, non esitava, unitamente a commilitone, a fare irruzione all’interno di un’abitazione, dove un uomo, in grave stato di agitazione, si era barricato minacciando di far esplodere i locali con l’uso di un accendino e di una bombola di gas con cui aveva già saturato gli ambienti della sua abitazione. Il tempestivo intervento, che consentiva di bloccare il malcapitato e di scongiurare più gravi conseguenze, riscuoteva il plauso di autorità e della popolazione, esaltando ulteriormente il prestigio e l’immagine dell’Istituzione". San Giovanni Rotondo, 7 settembre 2022

Encomio al luogotenente Giuseppe Tafaro, al brigadiere Aniello Nunziata, agli appuntati scelti Marco De Lillo e Michele Falcone.

"Addetti a Nucleo Investigativo di Reparto Operativo di Comando Provinciale operante in territorio caratterizzato da altissimo indice di criminalità, in ambiente fortemente omertoso, dando prova di spiccata professionalità, altissimo spirito di sacrificio e ferma determinazione, svolgevano complessa e prolungata attività investigativa che portava all’esecuzione di una misura cautelare detentiva nei confronti di 82 appartenenti al sodalizio mafioso denominato “Società Foggiana”, tra cui i maggiori vertici delle batterie Moretti-Pellegrino-Lanza, Sinesi-Francavilla e Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese" Foggia, gennaio 2017-24 luglio 2023

Encomio al brigadiere capo Amedeo Di Stasi

"Addetto a sezione operativa di Compagnia Carabinieri operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità organizzata, evidenziando spiccate capacità professionali, acume investigativo ed alto senso del dovere, offriva decisivo contributo a complessa ed articolata attività di indagine finalizzata all’individuazione di 24 soggetti che si erano resi responsabili di associazione per delinquere finalizzata a al traffico di sostanze stupefacenti, furto e riciclaggio di autoveicoli, estorsione, tentato omicidio, detenzione abusiva di armi e munizioni, nonché con il sequestro di una somma di denaro contante di 1.203.500,00 euro e di beni immobili e societari per un valore di 20.000.000,00 di euro. Cerignola, 21 luglio 2017-31 dicembre 2018

Encomio al capitano in congedo Giuseppe Ricucci

“Comandante di Sezione Operativa di Compagnia Carabinieri distaccata, operante in territorio caratterizzato da elevatissimo indice di criminalità, evidenziando spiccato intuito investigativo, alto senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, si dedicava a complessa, minuziosa e prolungata attività investigativa nei confronti di una compagine criminale dedita all’intermediazione illecita e allo sfruttamento di manodopera bracciantile straniera. L’operazione si concludeva con l’applicazione di misura cautelare nei confronti di 5 persone, il sequestro preventivo di beni per un valore di euro 3 milioni circa e l’assoggettamento a controllo giudiziario di 4 aziende per un fatturato complessivo annuo di un milione di euro. L’operazione contribuiva ad accrescere il prestigio dell’Arma dei Carabinieri e la fiducia e la stima della popolazione. San Severo, 24 ottobre 2021-11 novembre 2022

Encomio al luogotenente Simone Natale e al brigadiere capo Amedeo Di Stasi

"Addetti a Sezione Operativa di Compagnia distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità organizzata, con spiccato intuito investigativo, altissimo senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, fornivano determinante contributo a complessa indagine che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 soggetti responsabili, a vario titolo, dei reati di rapina, detenzione, porto abusivo di armi comuni da sparo, clandestine e da guerra, spaccio di sostanze stupefacenti” Cerignola 14 ottobre 2019-maggio 2020

Encomio al brigadiere Ernesto Pumpo e all’appuntato scelto Q.S. Maurizio Grasso

"Addetti a Sezione Radiomobile di Compagnia soccorrevano prontamente anziano disabile che stava soffocando a causa di un bolo di cibo finito di traverso, prodigandosi per liberare le vie respiratorie ed eseguendo perfettamente la manovra di Heimlich di primo soccorso, che consentiva all’anziano di espellere il corpo estraneo e riprendere le normali funzioni vitali". Lucera, 14 agosto 2022

Encomio al brigadiere Mauro Antonio De Cillis