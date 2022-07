Emergenza roghi nel Foggiano: istituito il distaccamento volontario del 115, a Candela

"Ho appena firmato il decreto che istituisce il distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Candela". Lo annuncia il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, oggi sul territorio, insieme al sindaco del paese dei Monti Dauni, Nicola Gatta. "In generale - spiega il sottosegretario del M5S - la Puglia ha avuto un accreditamento straordinario di risorse destinato all'acquisto di mezzi e attrezzature per antincendio boschivo pari a 690.000 euro, disponibili per essere immediatamente impiegate. Con le recenti forniture di nuovi automezzi, sono stati assegnati, nel primo semestre di quest'anno, 3 Aps, 3 pick up 4x4 e 5 autocarri Aib. Un buon passo in avanti, ma continua il lavoro al Governo per garantire la sicurezza e la prevenzione contro gli incendi estivi", conclude.