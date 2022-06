Impianti Amiu sono saturi, i rifiuti restano a terra: rischio igienico-sanitario altissimo

Emergenza rifiuti in provincia di Foggia, gli mpianti di conferimento rifiuti di trattamento meccanico biologico di Amiu Puglia sono saturi. A renderlo noto è l'assessore all'Ambiente Mariella Romano di San Severo, che attraverso una nota stampa ha fatto sapere alla cittadinanza che a partire da questa mattina potrebbero verificarsi criticità nel ritiro dei rifiuti da parte di Gema. "Auspicandoci che il problema possa risolversi nel più breve tempo possibile, ci scusiamo per

gli eventuali disagi".

A causa dell’attuale emergenza rifiuti in tutta la provincia di Foggia, che non ha potuto conferire i rifiuti nella discarica del capoluogo, il sindaco di Stornarella Massimo Colia, nelle vesti anche di vicepresidente di Anci Puglia, ha inviato una missiva ad Amiu Puglia e a tutti gli enti regionali interessati. “La stagione estiva è alle porte e il rischio igienico sanitario derivante dalla mancata raccolta dei rifiuti è alto e imminente”. Per questo motivo Colia ha chiesto ai vertici Amiu Puglia un tavolo tecnico urgente per fare il punto della situazione e trarne una soluzione immediata.