Montagne di rifiuti in città, spuntano cartelli sui cassonetti: "Paghiamo 1,8 milioni al mese per questo"

Se è vero che la commissione straordinaria affiderà per altri nove all’Amiu Puglia il servizio di gestione rifiuti a Foggia - e se - come sottolineato dall'azienda barese "l'impossibilità di svuotare in impianto i mezzi della raccolta indifferenziata impedisce la regolarità della raccolta della frazione indifferenziata, con notevoli disagi anche sulla raccolta differenziata di tutte le altre tipologie di raccolta", la pazienza dei cittadini sembra essere terminata definitivamente ieri sera quando sulle montagne dei rifiuti accatastati ai piedi dei cassonetti della città, sono comparsi alcuni cartelli dai toni perentori e rabbiosi.

Amiu Puglia sostiene che si tratti di criticità apparentemente indipendenti dalla volontà dell'aziena e si difende dagli attacchi da chi ritiene che l'azienda sia incapace di svolgere adeguatamente il servizio affidatole. Per la società barese che gestisce il servizio rifiuti nel capoluogo dauno, "appare del tutto evidente che i rallentamenti registrati nell’impianto di valorizzazione energetica di Manfredonia e, consequenzialmente, il blocco del Tmb, rendono assolutamente impossibile il ritiro di nuovi rifiuti e, quindi, il conferimento in impianto, con un accumulo di spazzatura sui mezzi in attesa di conferire e, a cascata, all’interno dei cassonetti e per strada. Una situazione che si ripete costantemente e che è stata sottoposta più volte all'attenzione degli organi preposti alla programmazione dei flussi, che sono riusciti a “tamponare” le situazioni di criticità con soluzioni emergenziali ma comunque temporanee".

Al netto delle responsabilità e delle criticità registrate soprattutto in questi ultimi giorni, per i foggiani il tempo è scaduto. Lo dicono espressamente i cartelli affissi sulle buste dell'immondizia e sui cassonetti di via Silvio Pellico, via Giacomo Matteotti, Corso Roma, via Torelli, via Vittime Civili angolo via Borrelli e in zona Stadio: "Livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo non soddisfacente. Per il 2022-23-24-25! "Ager". "Assunzioni garantite per effettuare un servizio adeguato - La società civile - Non soddisfacente". "Noi troppo inerti, voi troppo inetti". "Obiettivi in merito ai livelli di raccolta differenziata raggiunti non soddisfacente". "Paghiamo 1,8 milioni al mese per questo". "Amiu Puglia Spa e il Comune di Foggia augurano a tutti un sereno Natale. E ricordiamo di pagare il meritato saldo Tari 2022 entro dicembre".