Tre rapine in mezz'ora, sette in due settimane: è caccia alla banda che terrorizza i commercianti

C'è una banda di rapinatori che sta diventando l'incubo dei commercianti di Cerignola. Gli ultimi tre colpi, tutti riusciti, sono stati messi a segno ieri sera, alla periferia del centro ofantino. I vari bottini, non ancora pienamente quantificati, oscillano tra 500 e 1500 euro.

Nel mirino dei malviventi sono finiti un supermercato e due attività di articoli per la casa situati rispettivamente in via Monte Amiata, via Manfredonia e via Foggia, zone periferiche della città e tali da garantire una agile via di fuga. Rapine-fotocopia, messe a segno con le stesse modalità e, verosimilmente, dalla stessa 'squadra': almeno due persone a volto coperto, una delle quali armata di pistola; una terza potrebbe ricoprire, invece, il ruolo di autista o palo.

Le rapine consumate ieri si aggiungono a quelle già registrate negli scorsi giorni. Sono infatti sette, nel complesso, i colpi registrati nelle ultime due settimane: la rapina in danno della tabaccheria ‘Unico’, in via Puglie, avvenuta nonostante la presenza di una bambina di appena 7 anni, figlia dei titolari, quelle avvenute in danno di supermercato e di un negozio di articoli per la casa e l'irruzione in uno studio medico oculistico.

In merito agli episodi di ieri sera sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di polizia, che stanno indagando anche su un precedente colpo; le indagini relative alle altre tre rapine, invece, sono in mano ai carabinieri. Negli scorsi giorni, il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, aveva inviato una lettera al prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, per chiedere "un rafforzamento delle forze dell’ordine sul territorio, con particolare riferimento al rafforzamento del locale commissariato di pubblica sicurezza, da tempo oggetto di insistenti richieste di questa municipalità rivolte al governo centrale".