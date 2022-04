Polizia senza uomini, è emergenza: "A Foggia organico ripianato solo per un quinto"

Si è svolto, questa mattina, nella splendida cornice della ‘Sala Fedora’ del Teatro Giordano di Foggia, il IX congresso provinciale del Siulp, il sindacato italiano unitario lavoratori di polizia di Capitanata, avente, ad oggetto, un tema ampio e complesso: ‘La Sicurezza dei cittadini attraverso la tutela dei diritti dei poliziotti’.

Presenti al congresso, oltre ai delegati accreditati dell’organizzazione sindacale Siulp, le autorità civili, militari e politiche locali, nonché il segretario generale nazionale Siulp, Felice Romano, innanzi ai quali il segretario generale provinciale uscente, Michele Carota, ha relazionato minuziosamente in ordine alle soluzioni individuate a fornire l’assetata richiesta di ‘sicurezza’ da parte dei cittadini.

Come risolvere, quindi, il ‘nodo’ della Sicurezza? Con la previsione di adeguati turn over del personale, investimenti concreti della politica in favore dell’apparato sicurezza e investimenti nel sociale. In platea, erano presenti, tra gli altri, il prefetto di Foggia, Carmine Esposito, il questore di Foggia, Ferdinando Rossi, il vicario Michele Abenante e il capo di gabinetto, Antonio D’Introno. Presenti, ancora, il dirigente della Squadra Mobile, Mario Grassia, i dirigenti di specialità e i funzionari di polizia del territorio. Presente anche il segretario territoriale della Cisl Leonardo Piacquaddio e il vice presidente della Regione Puglia, Giandiego Gatta.

Gradita, infine, la presenza dei segretari generali provinciali Siulp della Puglia e di altre regioni limitrofe, ospiti della prima ‘Convention’ congressuale pugliese, anticamera del Congresso nazionale del Siulp, che si celebrerà nella prima decade del mese di luglio. Al termine dell’evento, il direttivo provinciale Siulp eletto ha nuovamente proposto e riconfermato, per acclamazione, in qualità di segretario generale provinciale del Siulp di Foggia, Michele Carota, già dirigente nazionale e regionale dell’organizzazione sindacale.

Di seguito la composizione dello staff dirigenziale’ del Siulp di Capitanata: Nicola Apparente, Angelo Baviello, Daniele Belluco, Antonio Blonda, Matteo Bufano, Michele Carota, Raffaele Carota, Pasquale Cascioli, Marco Cinquepalmi, Paolo Cinquepalmi, Giovanni Ippolito, Massimo Clemente, Costantino Colaianni, Salvatore Corvino, Stefano Dapolito, Maria Assunta De Salvia, Michele Di Giulio, Giuseppe Donofrio, Luigi Doto, Marina Eronia, Tiziano Errichiello, Rosario Falcone, Nazario Fatone, Antonio Fortunato, Ciro Frisaldi, Michele Fuggetta, Domenico Fusco, Vincenzo Galullo, Giuseppe Gentile, Mauro Gorgoglione, Sharon La Luna, Matteo La Torre, Leonardo Lasalandra, Carlo Maratea, Pasquale Melchionda, Lucia Pacella, Matteo Palumbo, Raffaello Pipoli, Massimiliano Rosiello, Luigi Schiavulli, Luca Scopece, Paolo Scopece, Giuseppe Scotece, Domenico Zippari, Costantino Colaianni, Massimiliano Rosiello, Pasquale Melchionda, Antonio Fortunato, Massimo Daloia, Letizia Leonzio, Francesco Esposto, Nazario De Palma, Fernando Rinaldi, Vincenzo Bucci.

Apprezzabili gli interventi di alcuni dirigenti sindacali, che, alternandosi, hanno fornito positivi riscontri alla relazione del segretario Carota e suggerimenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi che accomunano le esigenze di sicurezza dei cittadini con le legittime rivendicazioni dei poliziotti. Il segretario nazionale Felice Romano, in chiusura, ha supportato un suo intervento fornendo utili ed ulteriori elementi di riflessione alla tematica sicurezza.

