Furti a raffica, "bandicella di malviventi" terrorizza la comunità: saccheggiate anche le sedi Pd e Cgil

Furti a raffica a San Nicandro Garganico: nel mirino dei ladri uffici, abitazioni chiuse e anche sedi istituzionali. Lo comunica il sindaco, Matteo Vocale: "Ieri mattina, proprio mentre ero presso la locale caserma dei carabinieri per fare il punto della situazione sui ricorrenti furti, prima di rame, poi di carburante e ora anche all'interno di abitazioni chiuse o di uffici ad opera di una bandicella di malviventi, abbiamo ricevuto la notizia dell'ennesimo saccheggio, stavolta ai danni delle sedi istituzionali del Pd e della Cgil, organizzazioni alle quali va la nostra solidarietà, come a tutte le vittime di furti e danneggiamenti", spiega.

"L'incessante lavoro dei carabinieri, che ringrazio particolarmente e con i quali sono in contatto costante, grazie anche alle denunce di molti cittadini garantisce sempre più un quadro chiaro e ha permesso nei giorni scorsi l'arresto in flagranza di un malvivente già noto alle forze dell'ordine. Nel pomeriggio ho inviato una nota al Prefetto e al questore di Foggia per evidenziare come ormai la situazione sia divenuta del tutto intollerabile", aggiunge il primo cittadino.

"Attendo fiducioso provvedimenti, chiedendo a voi tutti, nel frattempo, di denunciare sempre, di non esitare a segnalare ai Carabinieri ogni elemento utile e di non aver paura di dire fatti e fare nomi. Prima o poi assicureremo questi balordi alla Giustizia e libereremo questa città dalla loro presenza indesiderata e dannosa", conclude il sindaco di San Nicandro Garganico.