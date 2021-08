Escalation criminale a San Severo, 7 agguati dall'inizio dell'anno: 3 morti e 10 feriti, tra cui due minori

L’emergenza criminalità a San Severo non conosce sosta e si aggrava sempre di più. L’uccisione di Luigi Bonaventura, 32enne sanseverese già noto alle forze dell’ordine, avvenuta nel pomeriggio di ieri in corso Leone Mucci, è solo uno dei tanti episodi di violenza efferata che hanno contraddistinto il 2021 del comune dell’Alto Tavoliere.

Il giovane è stato colpito mentre si trovava nei pressi di un autolavaggio. Feriti lievemente anche due passanti, un giovane di 27 anni e un bambino di 12. Si tratta del settimo agguato registrato in città dall’inizio dell’anno, il bilancio è drammatico: 3 vittime e 10 feriti. Poco meno di un mese fa, la comunità era rimasta sotto shock per l’omicidio di Matteo Anastasio, freddato da tre proiettili durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio. Nell’agguato rimase gravemente ferito anche il nipote di 6 anni, che era lui in questo momento.

Il primo episodio di sangue è avvenuto a Capodanno, con i primi colpi di arma da fuoco esplosi in via Mario Carli. Due i feriti, uno dei quali è morto dopo alcune settimane in ospedale. Ad aprile, un uomo ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro l'abitazione di un familiare, ferendo di striscio un'altra persona; poi fu la volta delle fucilate contro l'auto dei migranti di Casa Sankara, che provocarono il ferimento di due dei tre braccianti a bordo. Meno di un mese dopo, a maggio, fu la volta del 33enne 'abbandonato' dinanzi al pronto soccorso del Masselli Mascia con una ferita da arma da fuoco al torace. Infine, la sparatoria al 'San Bernardino', nella quale due uomini di 45 e 55 anni sono rimaste ferite rispettivamente all'addome e ad una gamba.