Emergenza cinghiali: in Capitanata 60 selecacciatori pronti ad entrare in azione "per ridurre il sovraffollamento di fauna selvatica"

Si tratta di 'cacciatori speciali' che consentiranno di dare un prezioso contributo al mantenimento dell’ecosistema in un territorio come la Capitanata ricco di biodiversità. Partito il censimento dei cinghiali in Capitanata