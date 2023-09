Arriva l’acqua nel ghetto di Borgo Tre Titoli

La mancata fornitura d'acqua a Borgo Tre Titoli, dove da anni nei casolari abbandonati vivono lavoratori e lavoratrici delle campagne in situazioni di isolamento, sfruttamento lavorativo, assenza di servizi e grave precarietà, ha spinto due giorni fa una delegazione di abitanti a presentarsi al Comune di Stornarella, ritenuto responsabile della parte del ghetto dove non arriva acqua ormai da anni.

Grazie al chiarimento avuto con il sindaco di Stornarella, e appurato che il territorio di Borgo Tre Titoli ricade interamente sotto il Comune di Cerignola, i migranti, supportati dalla rete Campagne in lotta, hanno ottenuto dalla vice sindaca di Cerignola, Maria Dibisceglia, un sopralluogo nella giornata di ieri, in cui, con la supervisione degli abitanti del ghetto, sono stati individuati i punti in cui verranno montate due nuove taniche nella zona finora sprovvista di acqua.

Le taniche dovranno essere poi anche manutenute e pulite nel tempo, per prevenire rischi sanitari. La vicesindaca ha quindi promesso che, entro la settimana prossima, due nuove taniche verranno montate e riempite, e che la ditta incaricata si muoverà a partire già da inizio settimana.

“Continueremo a monitorare la situazione – promettono dalla rete Campagne in Lotta -, ma non possiamo non rimarcare che questa è l'ennesima dimostrazione di quanto le istituzioni del territorio abbandonino completamente chi vive ai margini, muovendosi solo quando gli viene puntato un dito contro”.

Da Borgo Tre Titoli e da tutti i ghetti della Capitanata le rivendicazioni sono sempre le stesse: case, documenti, contratti regolari, acqua e servizi per tutti.