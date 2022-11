L’ultima foto del camper poi la tragedia sull'elicottero: lo struggente addio di Pro Plus a Boštjan Rigler

Solo qualche giorno fa, Boštjan Rigler aveva inviato ai colleghi la foto del camper al tramonto, cartolina del suo ultimo viaggio in Italia con la famiglia che non c’è più. Il maltempo ha posticipato la partenza dei quattro turisti sloveni saliti a bordo dell’elicottero Alidaunia di ritorno a Foggia dalle Isole Tremiti, mai arrivato a destinazione, precipitato il 5 novembre in località Castelpagano, in agro di Apricena. Padre, madre – Mateja Curk di 44 anni -, e i figli, Jon e Lisa di 14 e 13 anni, dovevano tornare venerdì.

Boštjan Rigler aveva 54 anni ed era direttore tecnico di Pro Plus, tv privata slovena. Nel tardo pomeriggio di ieri, in redazione è arrivata la conferma del ministero degli Affari esteri. Struggente il ricordo pubblicato da 24ur.com, canale news del gruppo che racconta nel suo necrologio come con la guida tecnica di Boštjan Rigler abbia consentito a Pro Plus di essere all’avanguardia nel campo dell'innovazione e dell'introduzione delle moderne tecnologie.

“Boštjan è con noi dal primo giorno, nell'ottobre 1995, quando è stata creata Pop Tv”. Conosceva ogni vite di quell’azienda, raccontano. Precursore di tanti cambiamenti, ha guidato un team di ingegneri tecnici e ha sviluppato l'infrastruttura tecnica. “Non è mai stato solo un capo, ha sempre saputo difendere la sua squadra”. Collega e amico, viaggiatore, amante dello sport. “Caro Boštjan, ci mancherai immensamente”. L’ambasciatore sloveno in Italia si è messo in viaggio da Roma per seguire e accelerare le pratiche per il ritorno a casa delle salme.