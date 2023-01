Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, si vota al Tribunale di Foggia: 42 legali in corsa, sfida Ursitti - Leo

E’ tempo di campagna elettorale al Tribunale di Foggia, dove sono prossime le consultazioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, per il quadriennio 2023-2026. Nei giorni dal 25 al 28 gennaio, infatti, i circa 3100 avvocati iscritti all’ordine professionale di Foggia saranno chiamati al voto telematico per eleggere il Consiglio che resterà in carica per i prossimi quattro anni.

Alla chiusura dei termini per le candidature, sono giunti alla Commissione elettorale i nominativi di 42 avvocati. Tra questi, il presidente uscente, Gianluca Ursitti sostenuto dalla lista ‘Avvocati insieme’, che annovera i colleghi Giovanna Paolisso, Pasquale Caso, Giuseppe Agnusdei, Giacomo Alessandro Celentano, Grazia Chiochio, Alessia Cifaldi, Tommaso Dilorenzo, Nadia Di Sabato, Luigi Iannarelli, Gaetano Massimiliano Mari, Rosaria Marolla, Stefano Marottoli, Angela Masi, Nicoletta Carlotta Miranda, Enricomaria Orsitto, Pia Pennelli, Marco Gabriele Scillitani, Donatella Ventarola, Valerio A. Vinelli e Carmela Volpe. La lista gode del sostegno dell’Aiga – Associazione Italiana Giovani Avvocati di Foggia, rappresentata al suo interno dalla quota Vinelli, Cifaldi, Chionchio e Iannarelli.

Il programma spazia dagli ambiti della ‘Formazione e merito’ a quello dei ‘Servizi per gli avvocati’; ancora dalle ‘Opportunità per giovani avvocati’ alla ‘Vita del tribunale’ e al ‘Ruolo dell’avvocato nella comunità’. “Riteniamo che una formazione seria e specialistica”, si legge nel programma, “sia l’unico percorso possibile per consentire all’avvocato di raccogliere le sfide della modernità in un mondo sempre più complesso”. Per ogni settore, una serie di proposte e iniziative volte a migliorare la vita e l’attività dei legali di Capitanata, nonché i servizi offerti al cittadino. Focus sull’edilizia giudiziaria: “Sosterremo ogni iniziativa che possa vedere una implementazione degli spazi dei nostri uffici giudiziari, oggi certamente insufficienti alle necessità degli avvocati e tutte le componenti del mondo Giustizia”.

In corsa per le consultazioni, anche gli avvocati Francesco Di Santo e Nicola Caccavone. Come espressione dei difensori di ufficio, invece, ci sono i legali Maurizio Antonio Gargiulo, Alessandro Paglialonga, Adriano Dipasquale, Rita Bruno e Christian Padalino. E’ capeggiata, invece, dall’avvocato Luigi Leo, già candidato presidente alle scorse consultazioni, la lista ‘Gli avvocati al centro’ che riunisce i legali Saverio Battista, Immacolata D’Antini, Michele Fusillo, Giovanni Giuliano, Caterina Monopoli, Andrea Petito, Laura Raffaeli, Irene Russo, Rosanna Tafanelli, Mario tredanari, Giovanni Tricarico, Ilario Valente e Antonio Vigiano. Nel programma 10 punti salienti finalizzati a “far risorgere gli avvocati di Capitanata in tutti i variegati aspetti della professione, a neutralizzare i lacci economici e strutturali che spingono avvocati giovani e meno giovani alla fuga dalla professioni e ad assurgere a volano dell’intera avvocatura nazionale”.

Si voterà presso le aule civili del Tribunale di Foggia, nei giorni 25, 26, 27, 28 gennaio, dalle 9 alle 14. Si potranno esprimere massimo 14 preferenze nel rispetto della parità di genere. Ciascun candidato sarà contrassegnato da un numero, con accanto il proprio nome e cognome: sarà quindi sufficiente barrare la relativa casella, sul tablet che sarà messo a disposizione nelle giornate del voto. Lo spoglio e la proclamazione degli eletti avverrà a chiusura delle consultazioni.