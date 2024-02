Capitanata piena di ecoballe, arriva la 'Commissione' parlamentare: "Spaventoso silenzio"

Missione di due giorni della delegazione della ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari’, presieduta dal parlamentare Jacopo Morrone, nelle tre province pugliesi di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, da martedì 6 a mercoledì 7 febbraio, finalizzato a rispondere concretamente alle denunce che arrivano dai territori martoriati dal fenomeno dell’abbandono di rifiuti, problema che si intreccia con la criminalità che lucra su questi delitti.

L'ultimo ritrovamento di montagne di rifiuti abbandonati e provenienti verosimilmente dalla Campania, come documentato sulla nostra testata, è stato scoperto ieri nei pressi di una pala eolica in agro di Ascoli Satriano (guarda il video).

"Crediamo sia indispensabile verificare direttamente la situazione degli abbandoni e intrattenere un proficuo confronto con le Istituzioni che li stanno contrastando in loco con un grande impegno. E’ infatti indispensabile mantenere accesi i riflettori su questa vera e propria forma di delittuosità che danneggia il territorio con gravi ripercussioni sulla salute pubblica e sulle filiere dell’economia locale di qualità, penso per esempio all’agroalimentare e ai prodotti del ‘Made in Italy’, ma anche al turismo”.

Oltre a Morrone ci saranno i deputati commissari Carla Giuliano del Movimento 5 Stelle e Marco Simiani per il Pd-Idp).

Questa mattina, alle 12.45, la delegazione sarà in Prefettura a Bari per incontri istituzionali. Alle 16 il trasferimento a Barletta con sopralluogo a un terreno dove sono state abbandonate ecoballe. Alle 17 la delegazione arriverà in Prefettura a Barletta per incontri istituzionali.

Domani, alle 10, arrivo a Canosa di Puglia per un sopralluogo in un’area dove sono state abbandonate ecoballe. Alle 11.30 tappa a Minervino Murge per un analogo sopralluogo. Alle 15.40 appuntamento a Manfredonia con sopralluogo al sito ex Bagni Romagna-Sciale delle Rondinelle, dove il mese scorso erano state trovate centinaia di ecoballe vicino al mare. Alle 17.30, infine, arrivo a Foggia per incontri istituzionali in Prefettura.

Il commento di Pietro Paolo Mascione

'Trasi munnizza e niesci oro' (entra immondizia ed esce oro) Vincenzo Virga docet, una locuzione tanto rude quanto reale, antesignana di quella che sarebbe diventata la nota dichiarazione del casalese Carmine Schiavone in merito al core business dei rifiuti e che lo stesso affermerà essere un traffico più redditizio della droga.

Una storia che trae origini già dalla fine degli anni Ottanta quando, in cave profonde fino a 20 metri (e quindi sotto la falda acquifera) venivano tombati rifiuti tossici, persino nucleari, provenienti dal Nord Italia e da tutta Europa. Un affare che fruttava, all’epoca dei fatti, al clan dei Casalesi migliaia di miliardi di lire, gestito dalla camorra in combutta con politici locali e nazionali, assieme ai collegamenti massonici con la Loggia P2 dei colletti bianchi del traffico di rifiuti, perché si sa che 'Affare di mafia, affare di Stato'.

Così,alla luce delle "nuove" dichiarazioni degli ultimi pentiti della mafia foggiana, penso a qualche informazione utile di questo nostrano troppo silente avvelenamento. Nella mappatura delle ecomafie il territorio foggiano è sempre stato presente, ammanettato, a sua volta, anche con lo smaltimento in Albania.

Quello che oggi registriamo nella nostra Capitanata è una catastrofe ambientale cosciente e premeditata il cui illecito è riconducibile, in primis, al mondo produttivo e non solo alle ingerenze della criminalità mafiosa nello specifico settore, che tra declassificazione di rifiuti e "giri di bolla" frodano la salute di onesti cittadini.

È pauroso come, quotidianamente, nelle campagne limitrofe ai centri urbani, dove il buio notturno e le vie di fuga prossime alle grandi arterie stradali sono complici, vengano rinvenuti siti di sversamento illecito. È inquietante come, spesso, questo sversamento avvenga all’interno di canali, spesso già dimora di carcasse di auto, dai quali si levano colonne di fumo che colorano di nero il cielo della Capitanata.

È spaventoso il silenzio di una provincia avvelenata, difficile da tenere sotto controllo con il solo controllo delle Forze di Polizia senza la preziosa collaborazione di quanti abitano nelle zone rurali o nelle borgate della Capitanata.

Le ecoballe arrivano con mezzi enormi e non nei sottosella degli scooter così come, si sa che, l’omertà, a lungo andare, annichilisce la coscienza personale e collettiva di un territorio sepolto sotto tonnellate di immondizia".