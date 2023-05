Tefta parla del marito assassino dal letto dell'ospedale: "Un mostro, abusava di nostra figlia"

Dichiarazioni choc di Tefta Malaj durante una trasmissione tv di News 24 Albania andata in onda nella giornata di ieri.

Collegata in diretta dal letto del reparto di Chirurgia del Policlinico Riuniti di Foggia, dove la donna è ricoverata per le ferite d'arma da taglio riportate durante il duplice omicidio della figlia Jessica di 16 anni e di Massimo De Santis di 51, la 39enne, sopravvissuta alla furia omicida del panettiere che sospettava che la moglie avesse una relazione con il titolare del 'Bar Jolly' (tanto da riprendere anche alcuni loro incontri), mentre lei sostiene che De Santis fosse soltanto un conoscente, ha definito il marito un mostro e rivelato che fino a un paio di anni fa avesse molestato sessualmente la figlia: "E' accaduto diverse volte, Jessica non gli voleva più parlare, gli ha rovinato la vita e l'ha anche assassinata. Lui non l'ha mai voluta".

La donna ha ripercorso gli istanti della tragica notte di via Palmiro Togliatti, quando il 45enne assassino, sempre secondo il suo racconto, in piena notte, mentre stavano dormendo, si sarebbe svegliato alla ricerca del bambino, verosimilmente mentre impugnava un coltello. "Mi sono lanciata per salvarlo, poi lui mi ha accoltellata dandomi tanti colpi e faceva dei video mentre dava calci e pugnalate".

Durante il suo racconto, evidentemente provata dal ripercorrere quei drammatici istanti, evidenzia di aver avvolto il bambino con delle coperte perchè il padre, che lo cercava, non lo trovasse: "Dov'è il bambino?" si sente nell'audio del video choc della scena del crimine.

Stando a quanto hanno riferito ieri gli avvocati Maiellaro e Lattanzio - legali difensori dell'uomo ristretto in carcere - il bambino non sarebbe stato toccato dal padre. Avrebbe sì assistito al delitto della sorella e al tentato omicidio di Tefta, ma non sarebbe stato sfiorato. Questo dettaglio emergerebbe da uno dei tre video depositati dalla Procura della Repubblica di Foggia, registrato dalle telecamere interne dell'appartamento.

Avvertiti i rumori, Jessica si sarebbe alzata dal letto. Verrà accoltellata a morte dal padre nel tentativo di difendere la madre.