Ci sono altri tre video della scena del crimine: il figlio di 5 anni non si era nascosto

L'avvocato Michele Maiellaro, uno dei due legali difensori di Taulant Malaj, all'uscita del carcere di Foggia, dove questa mattina si è tenuto l'interrogatorio di convalida di fermo, si è detto preoccupato per le condizioni del suo assistito, rispetto al quale si ritiene possa compiere gesti estremi: "Più tempo passa e più inizia a prendere consapevolezza dell'accaduto" spiega.

La Procura della Repubblica di Foggia ha depositato altri tre video delle telecamere che il panettiere 45enne aveva installato nell'appartamento: "Sotto il profilo giuridico potrebbero servire per degli approfondimenti" ha sottolienato. L'uomo pensava di non aver assassinato la figlia: "Aveva il diavolo in testa" ha riferito ai suoi legali, che valuteranno se richiedere o meno una perizia psichiatrica: "Saranno indispensabili degli approfondimenti" dicono.

L'avvocato Giacomo Lattanzio ha assicurato i cronisti che il bambino non si era nascosto dietro ad un divano e che l'uomo che ha assassinato Massimo De Santis e la figlia Jessica, e ferito la moglie Tefta, non si è avventato contro il figlio di cinque anni, al quale era legatissimo: "Non è stato oggetto di aggressione. Ad oggi non riusciamo a comprendere i motivi della tragedia" ha concluso.