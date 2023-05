Duplice omicidio a Torremaggiore: uccide la figlia di 16 anni e un commerciante di 51 anni

Tragedia a Torremaggiore, dove un 45enne di origine albanese - Taulant Malaj, già individuato dai carabinieri - ha ucciso a coltellate un uomo e la figlia, ferendo con la stessa arma anche la moglie.

Il duplice omicidio è avvenuto la scorsa notte, in una palazzina di via Togliatti. Bocche cucite da parte degli inquirenti. Ad armare la mano dell’uomo, sarebbe stata la gelosia: il primo a cadere sotto i colpi dei fendenti è stato il 51enne Massimo De Santis, commerciante incensurato del posto. L’uomo, che abita nella stessa palazzina, è stato colpito nell’androne del palazzo: ferito alla gola, è morto sul colpo.

A quel punto, il 45enne avrebbe raggiunto la moglie, sua connazionale, classe 1984, in casa. In difesa della donna, però, sarebbe intervenuta la figlia della coppia - studentessa di appena 16 anni - che, incassati involontariamente i colpi, è morta durante il trasporto in ospedale. Ferita e sotto shock, ma non in pericolo di vita, invece, è la donna.

L’accaduto è all’attenzione dei carabinieri (sul posto, gli uomini della Sis per repertare tutte le tracce biologiche e recuperare l’arma del delitto), e della Procura di Foggia che coordina le indagini.