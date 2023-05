Gelosia assassina, il panettiere dopo il duplice omicidio di sua figlia e del barista: "Come sta Jessica?"

Durante il primo interrogatorio - a poche ore dal duplice omicidio - Taulant Malaj si era avvalso della facoltà di non rispondere; mentre in quello svoltosi nel pomeriggio di ieri 7 maggio, il 45enne albanese ha ammesso le proprie responsabilità rispetto al terribile fatto di sangue perpetrato nella notte tra sabato e domenica scorsi, in via Palmiro Togliatti a Torremaggiore.

Le vittime sono Massimo De Santis, il 51enne titolare del Bar Jolly nonché presunto amante della moglie dell'assassino e Jessica Malaj, figlia sedicenne di Taulant, accoltellata a morte nel tentativo di difendere la madre 39enne dalla furia omicida del panettiere.

In città nessuno mai avrebbe immaginato una violenza simile, meno che mai da parte di un lavoratore instancabile, dipendente di un forno del posto, dove prestava servizio in orario notturno.

Al pm che lo ha interrogato, Taulant ha sostenuto che avrebbe voluto andar via di casa perché non accettava l'idea che la moglie potesse avere una relazione extraconiugale. Nel video girato negli istanti successivi alla mattanza, in lingua albanese, evidenzia di averla perdonata già una volta.

E' trapelato che Taulant Malaj - qualche giorno prima della tragedia che ha sconvolto la Capitanata - avesse manifestato l'intenzione di lasciare l'abitazione e che Tafta lo avrebbe convinto a tornare sui suoi passi. Tuttavia, quella notte, il panettiere - fingendo di addormentarsi - avrebbe scoperto che la moglie stava intrattenendo una conversazione con De Santis. A quel punto, avrebbe cominciato a perdere le staffe e ad inverirle contro.

Davanti al pm, l'assassino ha sostenuto che la moglie gli aveva confessato di avere una relazione con il barista. "Mi aveva chiesto scusa ma io volevo separarmi". Ipotesi, quella di un rapporto tra Massimo e Tafta, smentita all'Ansa da Gianluca De Santis, fratello della vittima.

Intanto il magistrato ha ordinato il sequestro dei cellulari dell'assassino, della figlia 16enne assassinata e della moglie, per far luce sugli ultimi istanti di vita delle vittime ed accertare se effettivamente tra l'esercente e la donna 39enne ci fosse una relazione extraconiugale, così come sostenuto da Taulant Malaj.

Sono ancora da definire i contorni della mattanza. La vittima, al rientro da una giornata di lavoro, di fronte alle cattive intenzioni del suo carnefice, ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto e giustiziato con venti fendenti inferti con un coltello da cucina, nell'androne delle scale, dove effettivamente è stato trovato dai carabinieri di San Severo, riverso senza vita in una pozza di sangue.

Successivamente, l'assassino sarebbe risalito al primo piano della sua abitazione. E' qui che Jessica, la figlia sedicenne e studentessa dell'istituto scolastico Fiani-Leccisotti, ha tentato di difendere la madre dall'aggressione del padre. Colpita a morte, il suo cuore si è fermato durante la corsa in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate.

L'uomo ha poi ripreso la scena del delitto con lo smartphone. Immagini agghiaccianti che hanno fatto il giro della rete e che Taulant avrebbe immediatamente inoltrato a un amico residente al Nord. L'arma del delitto sarebbe stata recuperata all'interno dell'autovettura dell'uomo.

Nella scalinata, il 45enne ha ripreso la sua prima vittima, sostenendo, in lingua albanese, di averlo giustiziato. Poi è tornato in casa e ha mostrato il corpo della figlia e quello della donna, sua connazionale, che ferita implorava pietà, mentre lui, invece, la insultava. La moglie dell'uomo, in evidente stato di agitazione, è riuscita a contattare il 118 (che nel frattempo aveva allertato i militari dell'Arma) riferendo che Taulant Malaj avesse accoltellato la loro figlia e un altro uomo.

L'assassino, indicando il corpo del commerciante ucciso, avrebbe detto in lingua albanese: "Vedete questo qua? E' italiano. Io ho perdonato mia moglie già una volta. Lui è il secondo. L'ho accoltellato e ho ammazzato tutti, anche mia figlia". L'uomo cercava anche l'altro figlio, di cinque anni: "Dov'è il bambino?" si sente.

"C'è grandissimo rispetto per le famiglie e le vittime. È una cosa raccapricciante e gravissima, ma ritengo che l'esercizio del diritto di difesa, anche il peggiore, debba essere rispettato" ha commentato a Foggiatoday il legale difensore del 45enne, l'avv. Michele Maiellaro, che al nostro quotidiano ha evidenziato la circostanza in cui l'uomo, sottoposto a fermo di indiziato di delitto, ha chiesto della figlia: "Come sta, sta bene?".

Resta il giallo sulla presenza in casa, durante il duplice omicidio, dell'altro figlio di cinque anni. E' ancora da chiarire l'ipotesi che abbia trovato rifugio dietro a un divano o se invece in quel momento si trovava a casa degli zii, vale a dire del fratello e della cognata dell'assassino.