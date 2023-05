Duplice omicidio nella notte a Torremaggiore

Duplice omicidio e tentato omicidio, a Torremaggiore. Il fatto è successo dopo la mezzanotte di ieri, in una palazzina di via Togliatti. Pochissimi i dettagli fino ad ora trapelati: un uomo (45enne, pare già individuato dagli inquirenti) avrebbe ucciso a coltellate la figlia e un altro uomo, ferendo con la stessa arma anche la moglie.

La donna, trasportata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita: a salvarla dai fendenti, sarebbe stata proprio la figlia, 16enne, che le avrebbe fatto da scudo, rimettendoci la vita. Il fatto di sangue sarebbe legato a questioni di carattere personale.

L’accaduto è all’attenzione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso, e della Procura di Foggia (sul posto, insieme al medico legale, con il magistrato di turno).