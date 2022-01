Due frecciargento 'attaccati' in partenza da Foggia: è la prima volta, direzione Roma

Domani alle 13.53, dalla stazione di Foggia, per la prima volta partirà un 'duplex' 8314. Si tratta di due Frecciargento in doppia composizione, l'Etr 485, accoppiati con comando multiplo. E' costituito da 14 carrozze ed è, ovviamente, più capiente. E' una novità assoluta. L'arrivo alla stazione Termini è previsto per le 16.55. Ferma a Benevento e Caserta. E' la prima volta che un duplex parte da Foggia.