Droga e cellulari fatti entrare in carcere e abilmente occultati, ma i detenuti non fanno i conti con la Penitenziaria

Ancora droga rinvenuta nel carcere di Foggia: ne dà notizia l’Osapp attraverso il segretario regionale Ruggiero Damato e il territoriale Raffaele Miscioscia.

In poco meno di una settimana la Polizia Penitenziaria ha inferto duri colpi ai traffici illeciti della criminalità organizzata rinvenendo e sequestrando cellulari e sostanze stupefacenti. Il 5 aprile è stata bloccata l’introduzione di cellulari e sostanze stupefacenti tramite un drone grazie all'agente addetto alla sala regia, che ha notato ei movimenti di accensione e spegnimento della luce in una stanza di pernottamento presso il primo reparto giudiziario dove sono ristretti detenuti di origini baresi, presumibilmente appartenenti alla criminalità organizzata.

Il movimento ha insospettito il poliziotto penitenziario, che di lì a poco, ha notato l'arrivo di un drone che trasportava telefoni e droga.

Il 6 aprile, intorno alle 21.15, nel corso di specifica attività di controllo la Polizia Penitenziaria, preposto e addetto alla sorveglianza, nella barberia dei reparti 5^ e 2^ nuovo complesso, hanno rinvenuto due involucri contenenti sostanze stupefacenti per un totale di oltre 100 grammi di hashish.

Nel pomeriggio dell’8 aprile, alle 13, il controllo a sorpresa in una camera detentiva del nuovo reparto, ha permesso agli uomini della polizia penitenziaria di portare a segno un altro colpo nella camera occupata da detenuti foggiani: in un incavo ricavato da una mensola è stato rinvenuto uno smartphone. La perquisizione è proseguita fino al ritrovamento del cavo di alimentazione all’interno di un panino sigillato in busta.

Ieri pomeriggio, durante le perquisizioni nelle celle, sono stati trovati quattro involucri, di cui uno occultato tra i calzini e altri tre nel cuscino imbottito di un borsello.

"Nonostante la gravissima carenza negli organici le gravissime criticità operative che la polizia Penitenziaria sta vivendo a Foggia continua con alto senso di appartenenza e di responsabilità a garantire tutti gli standard di sicurezza, a loro va il nostro plauso per i durissimi colpi che stanno mettendo a segno nella lotta alla criminalità, fatti che evidenziano il diuturno sacrificio di 36mila donne e uomini del Corpo di polizia penitenziaria che continuano a garantire la sicurezza dentro e fuori le carceri e costituiscono al tempo stesso l’ultimo e talvolta l’unico baluardo di umanità negli infernali gironi penitenziari".

Pasquale Montesano dell'Osapp chiede e ribadisce nuovamente al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e al Governo Meloni, di aprire un tavolo di confronto permanente per discutere di riforme, organici, equipaggiamenti, sovraffollamento detentivo e, non ultima, la strumentalizzazione e la perseveranza della criminalità che necessita di una democratica, rigida disciplina, tesa a ristabilire i canoni delle indicazioni normative del sistema penitenziario.

“Quanto sta avvenendo nelle carceri, con suicidi, omicidi, risse, rivolte, aggressioni alla polizia penitenziaria, traffici illeciti e, nostro malgrado, anche qualche fenomeno di possibile degenerazione indotta, non può lasciare indifferenti e, soprattutto, non si può considerare ordinario; dunque, non è arginabile con strumenti ordinari. A tutto ciò si aggiunga che sono 14mila i detenuti in più, rispetto ai posti effettivamente disponibili, mentre alla sola Polizia penitenziaria mancano almeno 16mila unità, rispetto al reale fabbisogno”

Il carcere di Foggia e gli istituti penitenziari pugliesi i più penalizzati.