Droga e cellulari in carcere, scatta il blitz nei penitenziari: c'è anche Foggia, 14 arresti

Droga e cellulari in carcere, scatta il blitz dei carabinieri nelle province di Napoli, Foggia, Avellino, Frosinone, Roma e Torino. Per il fatto, riporta NapoliToday, i militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone. Gli indagati rispondono, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione. L’attività illecita, posta in essere dai destinatari del provvedimento, emesso dal gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura, è stata commessa all’interno del carcere di Carinola, dove gli indagati si trovavano detenuti.