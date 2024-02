Ingente quantitativo di droga introdotta in carcere: detenuto beccato dalla Polizia Penitenziaria

Porta la data di ieri il provvedimento di arresto di un uomo, già detenuto per altra causa, effettuato dalla polizia penitenziaria del reparto di Foggia che ha abilmente intercettato l’illecita introduzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente all’interno della Casa Circondariale di Foggia.

A darne notizia è la segreteria generale del Sinappe (Sindacato Nazionale autonomo Polizia Penitenziaria): l'operazione non si è limitata alle mura della casa circondariale, ma si è estesa anche all'abitazione del soggetto arrestato, dove è stato rinvenuto un quantitativo ancora maggiore di droga, verosimilmente destinato allo spaccio.

“Un colpo importante che si somma alla silente attività che il reparto foggiano sta conducendo da alcuni mesi e che ha condotto a molteplici rinvenimenti di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari, il cui possesso in carcere costituisce reato”, le considerazioni espresse dal Sinappe.

“I risultati che si stanno ottenendo sono più che soddisfacenti tanto da poter affermare che si stia percorrendo la strada della rinascita. A chi si interroga su chi sia tributario del merito di questa “nuova primavera” non possiamo che fornire una sola risposta: il merito è di tutti. In un sistema complesso, qual è il carcere, a vincere è sempre la squadra. Il merito è di un direttore, la dott.ssa Giulia Magliulo, che con coraggio e competenza da alcuni anni è alla giuda di un penitenziario fra i più difficili del Paese; il merito è di un Vice Direttore, dott. Michele Di Nichilo, che ha scelto Foggia per il suo primo incarico e che non lesina impegno, competenza e partecipazione; il merito è di un Comandante, Dir. Agg. dott. Claudio Ronci, a Foggia da poco più di due mesi, che ha scommesso sulle potenzialità di un personale che guida con empatia e polso fermo, assurgendo nell’immediato a imprescindibile punto di riferimento".

"Il successo - conclude il Sinappe - è del personale di polizia penitenziaria del reparto di Foggia, tutto, che evidentemente aveva solo necessità di essere ascoltato, motivato e guidato per dare il meglio di sé! Una risposta che non è tardata ad arrivare”.