Bimbo di due anni in ospedale: potrebbe aver inalato accidentalmente stupefacente

Un bambino di circa due anni è stato trasferito in ospedale, in codice rosso, per aver accidentalmente assunto (non è chiaro, allo stato, se inalato o ingerito) della sostanza stupefacente trovata nella casa in cui vive con i genitori.

Il fatto è successo nella serata di ieri, alla periferia di Cagnano Varano. Sul posto è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito il paziente al Policlinico Riuniti di Foggia per le cure del caso.

Il piccolo non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.