Cocaina nel box di un ex consigliere comunale di Foggia

Un etto di cocaina ancora in pietra è stato scoperto e sequestrato dalla polizia all'interno di un box in uso ad un ex consigliere comunale di Foggia, oggi 85enne. A darne notizia è l'Ansa: l'arresto è stato eseguito lo scorso 30 dicembre dagli uomini della squadra mobile di Foggia; l'anziano risponde di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina, si è tenuta l'udienza di convalida: l'85enne si è dichiarato innocente dinanzi al gip che lo ha rimesso in libertà.