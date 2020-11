Blitz della polizia a Cerignola: in un locale rinvenuti chili di droga, pistole e munizioni. Arrestato 50enne

Droga e armi clandestine con relative munizioni. È quanto rinvenuto dagli agenti della Polizia di Cerignola che nella mattinata di mercoledì scorso hanno tratto in arresto un cerignolano 50enne già noto alle forze dell’ordine.

Gli agenti si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, per effettuare una perquisizione finalizzata alla ricerca di sostanza stupefacenti. I controlli sono stati poi estesi a un locale di cui l’uomo aveva disponibilità, ubicato nel centro cittadino, al cui interno sono stati rinvenuti e sequestrati 1,834 chili di cocaina, divisa in panetti, pezzi e cipolline, 3,75 chili di eroina divisa in panetti, circa 46 chili di hashish confezionata in panetti e sfere, circa 40 grammi di marijuana, oltre a sostanza da taglio e diverso materiale per il confezionamento.

Gli agenti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato due pistole clandestine: una semiautomatica calibro 9x21 con matricola abrasa, più 32 carucce dello stesso calibro, e una revolver 357 magnum con 26 cartucce dello stesso calibro.

L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Foggia a disposizione della competente Autorità giudiziaria. Le successive verifiche hanno consentito agli agenti di accertare che dalla droga in possesso, si sarebbero potute ricavare 10mila dosi di cocaina, 3500 dosi di eroina, 163mila dosi di hashish e 219 dosi di marijuana. Nella giornata odierna è stato convalidato l’arresto.