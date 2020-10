Conte firma il nuovo Dpcm: locali chiusi a mezzanotte, feste in casa massimo in sei e quarantena da 14 a 10 giorni

Il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, poco dopo la mezzanotte di ieri hanno firmato il nuovo dpcm con le misure anticontagio valido per un mese fino al 13 novembre.

Tra le misure adottate spicca la raccomandazione all'utilizzo delle mascherine anche in casa, in presenza di non conviventi, la chiusura dei locali a mezzanotte e il limite massimo dei partecipanti ad una festa privata a sei unità. Non c'è l'obbligatorietà ma è sconsigliato farle in misura maggiore a sei.

Stop al calcetto o comunque a tutti gli sport di contatto ma a livello amatoriale, gite scolastiche sospese. Divieto di sosta e consumazione all'esterno dei locali dopo le 21 ad eccezione del servizio al tavolo

Le cerimonie civili e religiosi - matrimoni, cresime e battesimi - possono svolgersi con la presenza massima di trenta persone. Massimo 1000 spettatori per gli eventi e 200 al chiuso, comunque nel limite del 15% della presenza di stadi e palazzetti. Stesse regole per teatri, cinema e concerti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La quarantena passa da 14 a 10 giorni. Stop al doppio tampone. Tra le altre misure adottate lo smart working per i dipendenti pubblici al 70%