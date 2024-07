Down Microsoft, guasti informatici in tutto il mondo: effetti su banche, aeroporti e media

Utenti Microsoft di tutto il mondo, tra cui banche e compagnie aeree, hanno segnalato interruzioni diffuse oggi, poche ore dopo che l'azienda tecnologica ha dichiarato che sta gradualmente risolvendo un problema che riguarda l'accesso ad app e servizi Microsoft 365. La causa, la natura esatta e l'entità del guasto non sono chiare. Nei suoi post su X, Microsoft sembra suggerire che la situazione stia migliorando, ma ore dopo vengono ancora segnalate interruzioni crescenti in tutto il mondo.

Come riporta LaPresse, il sito DownDectector, che tiene traccia delle interruzioni di servizio internet segnalate dagli utenti, ha registrato problemi crescenti nei servizi di Visa, ADT security e Amazon, e nelle compagnie aeree, tra cui American Airlines e Delta. In Australia inoltre i media hanno riferito che compagnie aeree, fornitori di telecomunicazioni, emittenti e banche hanno subito interruzioni a causa della perdita di accesso ai sistemi informatici. Anche alcune banche neozelandesi hanno dichiarato di essere offline (LaPresse).

Alla luce delle problematiche che si stanno verificando, Aeroporti di Puglia informa che la situazione è sotto controllo. Dalle prime ore di stamattina la Società ha messo in campo tutte le forze necessarie per sopperire alla mancanza dei sistemi informatici e per fornire la massima assistenza ai passeggeri.

Inevitabili sono i ritardi che si stanno registrando, così come le cancellazioni dei voli da parte delle compagnie sugli aeroporti di Bari e Brindisi. Per questo, AdP invita tutti i passeggeri a controllare il proprio volo. Anche la Regione Puglia sta seguendo da vicino la situazione.

Il presidente Michele Emiliano è in costante contatto con il management di Aeroporti di Puglia e sta seguendo personalmente ogni operazione.

Al momento le compagnie hanno comunicato le seguenti cancellazioni:

AZ1655/AZ1654 LINATE-BARI-LINATE in arrivo alle ore 13:00 e in partenza alle ore 13:55

AZ1653/AZ1652 LINATE- BARI-LINATE in arrivo alle ore 15:05 e in partenza alle ore 16:00

AZ1613/AZ1616 FIUMICINO-BARI-FIUMICINO in arrivo alle ore 14:35 e in partenza alle ore 15:20

AZ 1619 in arrivo a Brindisi da Roma Fiumicino alle 14:30

AZ 1622 per Roma Fiumicino da Brindisi alle 15:15

FR2887-2888 EDIMBURGO-BARI-EDIMBURGO schedulato in arrivo alle ore 20:20 e in partenza alle ore 20:45

Aeroporti di Puglia invita i passeggeri a contattare la propria compagnia e a rivolgersi ai propri desk per qualsiasi necessità.

Aggiornato alle 14.44